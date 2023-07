Reprodução/ Globo Xuxa se emociona ao relembrar de mãe

Nesta sexta-feira (14), foi exibida a segunda parte da entrevista de Xuxa Meneguel no "Mais Você", programa da TV Globo. Na conversa com Ana Maria Braga, a apresentadora relembrou da relação com a mãe, que morreu em 2018.



Alda Meneghel morreu aos 81 anos após lutar contra o mal de Parkison durante 10 anos. Xuxa, então, relembrou os últimos momentos com a mãe e se emocionou.



Após Ana Maria, que era amiga de Alda, mostrar uma homenagem que Xuxa fez a Alda, a apresentadora contou de um momento especial que teve com a mãe, quando ela estava em coma. "Eu sempre falava com ela e sempre falava te amo e saia. Nesse dia, eu falei 'Eu te amo, a senhora me ama?' e ela: 'Amo'. Ela voltou do coma ainda falando que me amava", disse a cantora com os olhos cheios de lágrimas.















+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente