Reprodução - Instagram - 14-7-2023 Paolla Oliveira

A atriz Paolla Oliveira chamou a atenção dos fãs ao surgir em escombros. De vestido azul e tênis, a atriz mostrou como está a reforma da mansão que divide com o cantor Diogo Nogueira.







"A melhor forma de passar por uma obra sem enlouquecer, é se cercando de profissionais incríveis. Só quero agradecer essa mulherada que tá comigo nessa etapa, visitas, alterações, dificuldades e soluções", disse Paolla, que também mostrou a planta da reforma do espaço de luxo aos fãs.

"O mapa no papel é maior que minha casa", brincou um seguidor. "Que o amor, a paz, felicidade e prosperidade seja uma constante na vida do Diogo Nogueira e Paolla e família", desejou uma fã do casal.







A atriz, de 41 anos, anunciou a construção da mansão em dezembro de 2022. Diogo Nogueira também costuma mostrar as visitas à construção nas redes sociais.

Em junho deste ano, Paolla Oliveira comentou as expectativas do público diante do relacionamento que ela vive com o cantor. " Essa pergunta não foi feita apenas para mim, arrasou, foi feita para todas nós que enfrentamos essa pressão relacionada à faculdade, estilo de vida, casamento, filhos e muitos outros aspectos. No entanto, eu lido com essas pressões vivendo minha vida, no meu tempo e à minha maneira. Essas são decisões pessoais e cada uma de nós tem o direito de decidir o ritmo de acordo com suas próprias vontades, sem sofrer pressões externas", explicou Paolla, sobre filhos e casamento.