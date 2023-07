Reprodução Whindersson Nunes posa de roupa íntima e web nota detalhe: 'Armado'

O humorista Whindersson Nunes surpreendeu os seguidores ao exibir o antes e o depois da preparação para o confronto contra o youtuber King Kenny. Nesta sexta-feira (14), Whindersson apareceu posando de cueca e um detalhe chamou atenção dos internautas.

Através do perfil do Instagram, o comediante publicou um vídeo em que na primeira gravação aparece com o corpo mais flácido e sem definição. Já no momento seguinte, ele está com os membros tonificados e musculosos. "Peso da luta batido, 77 kg! O Zé do facão tá preparado", animou.





Apesar do foco ser a mudança corporal, os seguidores do youtuber notaram outro detalhe, o volume na virilha do comediante. "Só não entendi macho porque você colocou um desodorante na cueca", comentou um internauta.

"Malhou até a pomba", brincou o influenciador Alvaro. "Ninguém vai ganhar do cara nas lutas, ir armado é fácil", apontou outro seguidor. "Peraí, deixa eu puxar o zoom aqui", debochou outro.