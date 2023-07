Reprodução James Cameron

Segundo o jornal britânico The Sun, James Cameron está em negociação com um serviço de streaming para criar uma série baseada no desaparecimento do submarino “Titan”.

O diretor teria sido convidado para contar a história dos cinco homens que morreram no submarino submarino. "O desastre de Titan já está sendo visto como uma grande série para um dos maiores streamings do mundo - e James é a primeira escolha para o diretor", disse a fonte.

Um dos motivos para James Cameron ter sido escolhido é que ele desceu até o navio 33 vezes na preparação para dirigir o filme “Titanic”, além de ser um assunto pelo qual o diretor é muito interessado em. "Ele contou a história do Titanic com tanta compaixão que parece um passo natural para ele assumir isso. Refazer os passos daqueles a bordo do Titan é uma tarefa enorme, mas haveria muito tempo, dinheiro e recursos dedicados a isso", explicou.

A fonte também contou que o streaming estaria interessado em Matt Damon e Kumail Nanjiani para estrelar na série.

James Cameron ganhou três Oscars como diretor do Titanic e é um especialista em exploração no alto mar.