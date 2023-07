Reprodução Gil do Vigor celebra compra da casa própria: 'Sonho'

O economista Gil do Vigor surpreendeu os seguidores ao anunciar que comprou a casa própria: uma mansão luxuosa. Nesta sexta-feira (14), o ex-BBB celebrou a conquista presenteada de aniversário. Ele está completando 32 anos hoje.

“Comprei minha casa. Agora não é o Gilberto economista falando, é o Gilberto homem, nordestino, que veio da pobreza, que sempre lutou pra ter suas coisas, que sempre sonhou em ter sua casa e conseguiu realizar seus sonhos através da educação e do BBB. Hoje tenho a oportunidade de, no dia do meu aniversário, me presentear com uma casa”, escreveu ele.

“Sei que esse é o sonho de todos os brasileiros e eu tenho a honra de dizer que agora tenho a minha, no meu país, na minha cidade que amo. E assim como eu sonhei, eu quero que todos que ainda não têm o seu cantinho continuem sonhando, porque uma hora vem, meus amores!”, completou.

Nos comentários, famosos, amigos e fãs parabenizaram o economista. "Você merece! Não saiu do lixo para perder para basculho mesmo, só para vigorar! Casa lindíssima para você e sua família serem muito felizes", exaltou uma fã.

"Seja muito feliz nessa casa. Que ela seja o seu lar", desejou a jornalista Flávia Oliveira, da GloboNews. Ludmilla e Deolane Bezerra também celebraram a casa nova.