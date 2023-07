Reprodução/ Instagram Roberto de Carvalho homenageia Rita Lee 2 meses após morte

Roberto de Carvalho, música e marido de Rita Lee, fez uma nova homenagem para a cantora nas redes sociais. Na madrugada desta quinta-feira (13), no Dia do Rock, o artsta compartilhou uma foto com a cantora. Rita Lee morreu em maio deste ano aos 75 anos após tratamento contra um câncer.



"TBT do amor infinito", disse Roberto de Carvalho no Instagram. Os seguidores comentaram. "O que talvez conforte é saber o quanto este amor infinito foi e é recíproco, meu caro!!!!", disse um.







Há alguns dias, ele fez um post demonstrando a saudade da cantora. "Saudade, 2 meses... Uma eternidade. O vazio permanece", escreveu ele.

