Reprodução/Instagram O artista registrou o look e as gracinhas feitas pela filha





O cantor Léo Santana mostrou aos seguidores um vídeo da filha Liz se arrumando para dançar no Instagram, nesta quinta-feira, (13).



No registro, a amiga do artista ajudou a pequena a se vestir. "Bora, arrume-se com a Liz. Eita, como você está linda. Esse vestido é pra gente fazer o quê?", perguntou a tia da menina. "Dançar", respondeu Liz carinhosamente. Na publicação, o pai se derrete pela filha. "Prestem atenção em cada detalhe. Ela e a tia Lou Lima".

A garotinha apareceu usando um vestido branco com babados, sapatinhos do mesmo tom e como acessório, lacinhos no cabelo. Durante a filmagem, a pequena fez caras e bocas, sorridente e pediu para tia dançar junto a ela.

Há alguns dias atrás, Lore Improta, esposa de Léo Santana, postou nos stories um boomerang que comparava a semelhança do marido com a filha. "Pari meu marido.", escreveu ela.