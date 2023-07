Reprodução Stenio Garcia revela medo após infecção grave: 'Não conseguir sozinho'

O ator Stenio Garcia fez um relato comovente nesta quinta-feira (13). Através do Instagram, o artista revelou que temia não conseguir voltar a andar sozinho após sofrer quadro de infecção grave.

Em uma publicação, Stenio Garcia compartilhou um vídeo em que aparece fazendo uma sessão de fisioterapia. Em carta aberta aos fãs, ele agradece o apoio da mulher Marilene Saade.

"Depois de quase uma semana no hospital eu tive alta para continuar me recuperando em casa e meu medo era de perder a autonomia e não conseguir mais voltar a andar e fazer as coisas sozinho, mas minha mulher e anja a @mari_saade insistiu em começar a me reabilitar com movimentos leves e necessários para o dia a dia e espero com muita fé e perseverança daqui a pouco conseguir retomar a minha rotina".

O ator pediu para que os fãs continuem orando e vibrando pela recuperação dele. "Sempre que for conquistando mais coisas vou dividir aqui com vocês que tanto oraram e torcem por mim e eu sou muito grato aos médicos do hospital Samaritano que me salvaram", agradeceu.



Stenio Garcia sofreu um quadro de septicemia grave e precisou ser internado no domingo, 2 de julho. Desde então, o ator tem compartilhado e atualizado o status de saúde.