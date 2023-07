Reprodução / Instagram / @corysmemorys A morte de Cory Monteith completa uma década

Hoje (13), completa uma década da morte de Cory Monteith, ator mais conhecido pelo seu papel como Finn Hudson, na série Glee.

O músico sofria com problemas com drogas desde a pré-adolescência e tinha passado por um programa de reabilitação de março até o fim de abril. No dia 14 de junho, o corpo de Cory foi encontrado em um hotel de Vancouver, sua cidade natal, e a autópsia revelou uma overdose de heroína e álcool.

Os fãs de Cory aproveitaram o dia para relembrar do ator pela sua vida e trajetória, deixando de lado a forma que ele faleceu. “Não tem palavras que expressem meu amor por você ou quanto eu sinto sua falta, não importa quantas vezes eu diga, nunca é o bastante, obrigado por sempre me fazer feliz meu garoto, eu te amo muito meu anjo”, disse uma fã. “Há 10 anos, falecia Cory Monteith. Uma década e ainda dá um aperto no peito ao lembrar. O sorriso torto mais lindo, o mais gentil e amoroso. Não importa quanto tempo passe, você sempre estará presente!”, escreveu um fã clube de Glee. “10 anos sem Cory Monteith, 10 anos sem Finn Hudson. Vocês foram inspiração pra mim por muitos anos e me salvaram na pior fase da minha vida, obrigado por tudo”, declarou outro.

Lea Michele, com quem Cory namorava na época que faleceu, também postou uma homenagem para o baterista no Instagram. “Oi você. 10 anos. Parece que foi ontem que você estava aqui e um milhão de anos atrás ao mesmo tempo. Eu guardo todas as nossas memórias no meu coração, onde elas ficarão seguras e nunca esquecidas. Nós sentimos sua falta todo dia e nunca esqueceremos a luz que você trouxe para nós. Eu sinto sua falta grande garoto. Espero que você tenha encontrado Taylor aí em cima e estejam tocando bateria juntos”, legendou a publicação.

A conta criada pela mãe de Cory também homenageou o ator.

Veja os posts na íntegra abaixo