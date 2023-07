Reprodução/Instagram O cantor e justifica após aparecer usando a droga derivada da maconha





O cantor Mc Guimê está curtindo viagem com a esposa Lexa na Itália e aproveitou para fumar um cigarro de canadibol e explicou através das redes sociais que o uso da droga é permitido no local.

"Antes de falar qualquer coisa... Está tranquilo, que aqui é legalizado. Só CBD", brincou Guimê.

O canadibol ou CB D é uma droga, derivada do cannabis que inibe nicotina no metabolismo. De acordo com os estudos de pesqisadores, ela pode ajudar os usuários de tabaco a reduzir o desejo de fumar cigarro.

Na Itália, a maconha não é legalizada, mas o país permite o uso de CBD, desde de que o THC seja inferior a 0,6%.

O casal está fazendo uma tour pela Europa e já passaram por países como França, onde postaram um vídeo em uma varanda com vista para a Torre Eiffel.

Lexa e Guimê reataram o casamento há um mês atrás, após o cantor ser expluso do BBB 23 por assediar a participante Dania Mendez. Recentemente, os dois apareceram no programa "Altas Horas", de Serginho Groisman, onde Lexa desabafou sobre a situação.

Veja o trecho abaixo: