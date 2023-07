Festa de dois dias

O jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Vini Jr, completa 23 anos nesta quarta-feira (12). Para comemorar a data, o atleta resolveu fazer uma festa de dois dias, que teve início na última terça-feira (11). A primeira noite terá um baile com o tema "all black" e a segunda terá uma micareta com direito a abadá. O evento contou com diversos famosos.