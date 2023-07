Reprodução / Instagram Éder Militão e Karoline Lima cantam juntos no aniversário da filha

Depois de travarem uma disputa judicial durante os primeiros meses de vida de Cecília, Éder Militão e Karoline Lima se mostraram amigáveis durante o aniversário de um ano da filha, ontem (10).

Karoline e Militão até combinaram os looks, chegando de azul e depois trocando para um conjunto rosa no tom do vestido de Cecília. O ex-casal até chegou a cantar juntos a música “Falta Você”, de Thiaguinho, que fala sobre a saudade após uma separação. Vale lembrar que a atual namorada do jogador também estava presente na festa.

Na web, os fãs do casal foram à loucura após as cenas da festa. “Me sinto uma completa sem caráter, mas quero sim a volta de Militão e Karoline.”, comentou uma. “Eu não acredito que tô shippando Karoline e Militão dps da festa da Cecí (????) Que ódio!”, disse outra. “Meu Deus, eu acho que tô shippando Militão e Karol”, declarou mais uma.