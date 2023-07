Reprodução/Instagram A atriz publicou três postagens referentes a vida, evolução e jornada





A atriz Vitória Strada postou reflexões sobre a vida, evolução e riscos no perfil do Instagram após o término do noivado com Marcella Rica, nesta terça-feira, (11).

Nas publicações, ela postou imagens com as seguintes afirmações. "Ela está evoluindo. Eu sou ela", disse o primeiro post, "Às vezes, o que nos chega está muito além da nossa compreensão", falou o segundo.

Além disso, ela publicou uma terceira imagem que dizia sobre rotina. "Você, em inabalável rotina, calculando os riscos dos pequenos mistérios cotidianos". em seguida, finalizou com um meme sobre a jornada, em que uma menininha aparece assustada em um brinquedo dando várias voltas. "Minha jornada".

Semana passada, as atrizes Vitória Strada e Marcella Rica postaram nas redes sociais o anúncio do término do relacionamento. Elas estavam juntas desde 2019 e ficaram noivas em 2021. Em uma parte da postagem, elas pediram aos fãs respeito e privacidade. "Estamos aqui nos recompondo intimamente e queremos pedir respeito a esse momento difícil e a nossa privacidade. Mas precisávamos vir aqui para esse comunicado, afinal dividimos com vocês momentos tão lindos e importantes que vivemos como um casal e que jamais esqueceremos”.