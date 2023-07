Reprodução/Instagram A influenciadora comenta sobre o evento: "Que caos"





A influenciadora Karolie Lima se pronunciou após o término da festa de 1 ano da filha Cecília que aconteceu nesta segunda-feira, (10). O evento foi bastante repercutido na web e causou brigas, explusão de convidados e boatos sobre o relacionamento do pai da criança, o jogador Éder Militão com a nova namorada, Cássia Lourenço.

Dentre os corridos, uma convidada teria arremeçado uma latinha na melhor amiga de Karoline e a empurrado durante a festa. Além disso, em diversos momentos, a atual companheira do atleta teria ficado bastante incomodada com a aproximação da influenciadora com o ex-marido, que apareceram juntos se divertindo, cantando e dançando ao som do sucesso de Thiaguinho "Falta Você".

Nos stories, ela comentou: "Gente, mas era um aniversário de um ano. Que caos é esse era pra ser só um aniversário de um ano?".

Antes do evento começar, a namorada de Éder, Cássia Lourenço, postou uma sequência de fotos e vídeos da produção para o aniversário, onde apareceu com um blazer branco totalmente decotado e deixou internautas incomodados com o look escolhido. "Falta de respeito com a criança. É tão absurdo, sem classe, cafona, de péssimo tom.", disse um seguidor, "Zero elegante, totalmente vulgar", comentou outro, "Como ser deselegante e inconveniente:", finalizou uma usuária.

Além disso, a influenciadora permaneceu pouco tempo na festa e seguidores repararam que aparecia sempre com a cara fechada e cochicando com outros convidados. Fora isso, no final da comemoração, Éder deixou Karoline no hotel onde estava hospedada.