Reprodução/Instagram O ator enfrentou sérios problemas com bebida e está sóbrio há um ano





O ator Tom Holland, falou da relação conturbadora com álcool e como se tornou tão viciado à bebida, em entrevista ao programa do youtuber Jay Shetty.

"Eu estava definitivamente viciado em álcool, não vou me esconder disso. Acho que todo mundo que bebe cerveja diariamente tem algum tipo de problema. Eu bebia e bebia e bebia e bebia até chegar no meu limite. Aí você chega naquele ponto em que diz, ‘wow, não deveria ter tomado aquela última’. Então você acorda no dia seguinte com uma dor de cabeça horrível”, relatou.



Tom disse que quando ia em festas eventos precisava beber ou não se divertia o suficiente. "Por que me tornei escravo da bebida? Por que estou tão obcecado em beber? Eu ia a eventos a trabalho, mas pensava, ‘não consigo me divertir a menos que beba uma cerveja', era muita pressão”.



Ao se tornar um "escravo" do álcool, o ator tomou consciência e hoje, está há um ano sem o consumo da droga. “Eu não me via indo [a um evento] e ficando sem beber, por causa do estresse, mas aí, depois de um tempo, falei, ‘cara, você precisa dar um jeito’. Eu não podia ficar em casa o tempo todo, precisava sair e curtir a vida. E se você só está curtindo com a bebida, então você tem um problema real”, desabafou.

Tom Rolland ficou conhecido por interpretar o personagem Peter Parker, na triologia de "O Homem-Aranha". Atualmente, ele namora a atriz Zendaya, com quem está desde 2021. Os dois ficaram próximos durante a produção do filme e mantém o relacionamento em sigilo.