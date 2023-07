Reprodução Cunhada de Neymar recupera conta hackeada e revela culpado: 'Processo'

A nutricionista Bianca Biancardi, cunhada de Neymar, teve o perfil hackeado no início desta semana. O crime aconteceu justamente após a jovem ganhar milhares de seguidores, depois de criticar Neymar publicamente. Nesta terça-feira (11), ela revelou o culpado e disse que tomará providências legais.



Através do número de celular, Bianca Biancardi teve diversos aplicativos invadidos, inclusive o Instagram. "Fiquei desde ontem, no período da tarde, toda hackeada em tudo o que vocês podem imaginar. Até no banco me hackearam, mas finalmente consegui [recuperar as contas]", relatou.

Ao perder o acesso do perfil, seguidores de Bianca estranharam as movimentações suspeitas, incluindo divulgação de produtos fraudulentos e golpes. O hacker, através da conta dela, também deixou de seguir a irmã Bruna Biancardi.

“Vou entrar com um processo, porque foi por conta da empresa que me hackearam. Eles deram o chip do meu telefone para uma pessoa aleatória, que não era titular da conta, sem a minha autorização. Vou mover um processo contra eles e vou anexar tudo que estão me mandando, então, mandem [mensagem] no direct, se você depositou dinheiro nessa conta, que eu vou tirar print, que eu vou anexar no processo”, finalizou Bianca.

Entre os golpes, o hacker divulgou para os 400 mil seguidores da nutricionista um esquema fraudulento de PIX, que prometia um retorno de R$ 1 mil depois que a vítima depositasse R$ 300.