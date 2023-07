Reprodução/Instagram Ingrid expõe print de conversa com o cantor: "Posta que eu mando você pelada pra todo mundo"





O cantor de pagode Tiee, foi condenado por agressões e ameaças à ex-namorada Ingrid Freitas e recebe uma pena de um mês e 18 dias, nesta segnda-feira, (10).

A partir de 2020, quando o relacionamento do casal havia terminado, Tiee ameaçou Ingrid e assim, a estudante de odontologia descobriu que ele já era casado há 10 anos com Barbara Murta, além de ter mais outras amantes.

Ingrid divulgou um print de uma conversa com o ex-namarado no Instagram, que a ameaçava de tirar fotos nuas e encaminhar para o próprio pai. "Posta (fotos dos dois juntos) que eu mando você pelada pra todo mundo. Me causa problema pra você ver se eu não mando foto pelada pro seu pai, pro batalhão todo dele".

De acordo com o juíz Alberto Fraga, Tiee poderá ficar em regime aberto, porém ele a afirmou que as evidências da estudante são o suficiente para provar a prisão. "Todos esses elementos, analisados em cotejo, conferem a certeza necessária e demonstram de maneira inequívoca de que o réu ameaçou a vítima Ingrid, por meio de escritos, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em divulgar fotos e vídeos íntimos da vítima. As provas da autoria e materialidade, assim, são firmes e indiscutíveis, suficientes para escorarem um juízo de reprovação, restando plenamente caracterizado o delito de ameaça", afirmou.

Os advogados do cantor opinaram sobre o ocorrido e criticaram a decisão do juíz. "Não existe qualquer prova no processo que autorize uma condenação, uma vez que há nítida quebra da cadeia de custódia nos "prints" de supostas mensagens de WhatsApp, violando expressamente o determinado no art. 158-B do Código de Processo Penal, sem que tenha havido perícia para comprovar a veracidade da prova e, sobretudo, a realidade do contexto fático narrado pela suposta vítima", escreveu.