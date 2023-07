Reprodução/Facebook MC Marcinho estava internado desde junho

MC Marcinho está internado no Hospital Copa d'Or, no Rio de Janeiro, em estado grave. Nesta segunda-feira (10), o funkeiro sofreu uma parada cardíaca e precisou ser entubado.

Mauro Garcia, irmão e empresário do cantor deu a notícia pelas redes sociais. "Queria pedir para as pessoas me ajudarem em oração pelo meu irmão, ele piorou, teve que entubar. Minha família é tudo o que eu tenho", disse ele, aos prantos.















A equipe do funkeiro postou um comunicado nas redes sociais informando que Marcinho 'está estável, mas em um estado de saúde delicado".



















MC Marcinho já enfrentou porblemas cardíacos no passado e, recentemente, passou por uma cirurgia para trocar o marca-passo. O músico está internado desde junho com problemas de saúde.



