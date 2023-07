Reprodução/Instagram O cantor defendeu a ex-namorada: "A música não tem sentido, irmão."





O cantor Mc Daniel defendeu a atriz Mel Maia, nesta segunda-feira, (10), após o anúncio da nova música de Mc Bimbão e Ranatin conter o nome dela e possivelemente, um conteúdo que a sexualizava.

No Instagram, Mc Bimbão mostrou as conversas entre Mc Daniel e Renatin, que insinuava que o cantor ganharia fama de "talarico", após garantir que Mel Maia é comprometida. "A música não tem sentido, irmão. Acha que os MC's vão te ver como? Você falando da 'mina' que namora 'sentando e transando' (SIC). Mas se sentir no coração, vai pra cima", disse Daniel.

Ranatin, então, rebateu o artista: "Tanto assunto no mundo (...) Consegue entender o nível que você desceu pra viralizar? Canta bem, tem boa imagem, mas tá na direção errada".

Após expor o diálogo dos cantores, Mc Bimbão opinou sobre a postura de Daniel pelos stories e afirmou que a atriz está solteira. "O que a gente mais vê aí são os artistas grandes citando blogueiras famosas nas músicas, como Orochi falando da Jade Picon (...) O Renatin cita sim o nome dela, mas como referência. A mulher é 'braba', mano. A mulher é blogueira, é conhecida e até então era solteira. Só que ele se doeu e mandou mensagem pra gente, então quer dizer o que? Que 'os caras' estão juntos ainda, né?", criticou.

Mel Maia, após ver a notícia na página do Instagram, "Gossip do Dia", falou sobre o assunto. Ela disse que não sabia da existência da música e defendeu o ex-namorado. "Que absurdo. Nem tava sabendo de nada! Dani falou por mim", comentou.