Reprodução/Instagram A influenciadora aposta em um look totalmente decotado e repleto de acessórios





A influenciadora Cássia Lourenço, namorada do jogador Éder Militão, usou um blazer decotado para o aniversário de Cecília, filha do atleta e mostrou o look através das redes sociais, nesta segunda-feira, (10).

Após um longo dia de beleza no salão, Cássia apostou em um blazer branco, decotado, aberto e sem sutiã. Além disso, ela estava coberta de joias prateadas no pescoço e nas mãos e postou algumas fotos no Instagram.

A influenciadora e o jogador assumiram o namoro há menos de um mês atrás e postaram pela primeira vez uma foto dos dois juntinhos. O que mais chocou os internuatas foi uma pequena tatuagem que Cássia fez no pulso em homenagem a Éder, escrito "Mili", que compartilhou via stories.