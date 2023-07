Falta de posicionamento

Durante a pandemia de covid-19, a cantora participou do programa “Altas Horas”, da Globo, e quando perguntada sobre o que a deixava indignada no contexto do coronavírus, se esquivou da questão. "A minha indignação? Eu tenho um coração pacificador. Eu me indigno, sou capaz de virar tudo pelo avesso, de chutar as barracas, mas acho que todo mundo tem um lugar onde pode brilhar uma luz para desfazer o que está acontecendo e se essa luz se acende, obviamente, não vai ter escuridão", respondeu.