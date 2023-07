Reprodução/Instagram - 10.07.2023 SBT cita Mulher Melancia e debocha de pedido de MC Créu sobre mudança na grade





MC Créu repercutiu nas redes sociais após pedir uma mudança na programação do SBT, sugerindo o retorno da série "Chaves" na grade da emissora. O canal respondeu o pedido do cantor e ainda citou Andressa Soares, conhecida como Mulher Melancia.

"Volta 'Chaves' na hora do almoço, nunca te pedi nada", sugeriu Créu em publicação no perfil do Threads. "Só se você e a Mulher Melancia voltarem também", ironizou a emissora em resposta.

Andressa foi uma das primeiras "Mulheres Fruta" e trabalhou com o funkeiro no início dos anos 2000. MC Créu ainda reagiu à publicação do SBT em uma postagem do perfil "Gossip do Dia", no Instagram.





"Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que: vão almoçar com saudades do 'Chaves' [risos]", escreveu, divertindo internautas entre os comentários da publicação.

"Dona SBT está afrontosa", brincou um usuário. "Esse estagiário do SBT está muito ousado [risos]", comentou outro. "Poxa Créu, volta aí, quero meu 'Chaves' de volta [risos]", avaliou mais um.







