Madonna precisou ser intubada na UTI





Madonna se pronunciou pela primeira vez sobre a internação na UTI em um hospital em Nova York, nos Estados Unidos, após contrair uma infecção bacteriana. A cantora havia cancelado as apresentações iniciais da turnê mundial para qual ensaiava e fez uma atualização sobre os shows.

Obrigada por toda a energia positiva, orações, palavras de cura e encorajamento. Tenho sentido todo o seu amor. Estou caminhando na recuperação e incrivelmente agradecida por todas as bênçãos em minha vida", afirmou no Instagram, nesta segunda-feira (10). A artista foi internada em 24 de junho e, desde então, comunicados sobre o estado de saúde foram divulgados pela equipe e familiares.





"Meu primeiro pensamento quando acordei no hospital foi os meus filhos. Em seguida, que não queria desapontar ninguém que tivesse comprado ingressos para a turnê. Também não queria decepcionar as pessoas que trabalharam comigo incessantemente ao longo dos últimos meses para criar este show. Odeio desapontar as pessoas", completou.

A cantora iniciaria a "The Celebration Tour", turnê em comemoração da carreira, em 15 de julho no Canadá. No comunicado recente, ela informou a decisão de adiar as datas iniciais das apresentações. Meu foco agora é a saúde e ficar mais forte, garanto para vocês que vou estar de volta tão logo seja possível", disse.

O plano para o momento é reagendar a etapa norte-americana da turnê e começar em outubro, na Europa. Não poderia estar mais grata pelo cuidado e apoio que venho recebendo. Com amor, Madonna", concluiu.





