Grávida, MC Mirella mostra ultrassom e se surpreende com bebê

MC Mirella usou o Instagram para compartilhar um ultrassom da filha que espera de Dynho Alves. No post, a cantora mostrou que ficou surpresa com uma estripulia da bebê.

O médico de Mirella informou que a bebê estava "pulando" na barriga de Mirella. "É o primeiro ultrassom assim na barriga", disse a cantora que foi interrompida pelo médico dizendo: "ela está pulando". "Está pulando?!", respondeu a funkeira, surpresa. "É preguiçosa igual a mãe, só quer dormir", brincou a artista.



Em momentos antes do ultrassom, Mirella falou das mudanças que o corpo dela está sofrendo com a gestação. "Olha como as minhas costas já abriram. Já está aumentando. Meu Deus do céu, são muitas mudanças", disse.



