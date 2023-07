Reprodução/Instagram: Thiago Sodré Vídeo mostra Agatha Moreira sendo barrada na área VIP do 'Numanice'

A atriz Agatha Moreira teve uma noite agitada no último sábado (8), quando esteve presente no evento 'Numanice', protagonizado pela cantora Ludmilla. Em vídeo publicado nas redes sociais, a artista é flagrada sendo barrada da área VIP e discutindo com um segurança do local.

A intérprete de Graça, de Terra e Paixão, passou a maior parte do evento na área VIP, destinada a famosos e influenciadores. Entretanto, Agatha Moreira estaria no local sem a pulseira de identificação. A situação constrangedora foi divulgada pelo jornalista Thiago Sodré.

Ao deixar a zona restrita, a atriz precisou voltar para buscar um casaco que havia esquecido. Entretanto, o segurança notou que ela estava sem a pulseira que permitia a entrada naquele espaço.

A confusão começou e a atriz foi filmada discutindo com o funcionário do evento. Outras pessoas tentaram ajudar a situação, e no fim, ela recebeu o casaco do lado de fora do espaço.