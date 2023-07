Reprodução/Instagram Tatá rebate internauta que disse que Rafa Vitti é a mãe da filha do casal: 'Idiota'

Tatá Werneck não teve papas na língua para rebater uma internauta que afirmou que seu marido, Rafa Vitti, é a "mãe" da filha do casal. "Menina, você é idiota?", perguntou ela.

Uma página de fofocas do Instagram havia publicado uma foto em que o ator aparece em um aeroporto segurando Clara Maria, de 3 anos, fruto do relacionamento com a humorista, no colo. "Ele é a mãe da relação", comentou a mulher.

Tatá ficou ofendida e logo rebateu: "Menina, você é idiota? Como uma mulher pronuncia algo desse tipo em 2023? Quer lutar contra você mesma? Eu tô trabalhando, c*ralho. Isso não me faz menos mãe".

