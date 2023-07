Reprodução/Instagram Simone Susinna surge beijando os pés de Anitta em rede social

Apontado como novo affair de Anitta, o ator italiano Simone Susinna, astro do filme "365 dias", apareceu beijando os pés da cantora em imagens nas redes sociais. O artista levou os fãs à loucura ao publicar o vídeo nos Stories do próprio Instagram. A brasileira também publicou uma foto do momento em seu perfil pessoal.

Os dois apareceram juntos na manhã deste domingo (9), após surgirem de mãos dadas em evento de uma grife italiana na Puglia, região sul do país, no sábado (8).

Apesar das especulações, o suposto casal ainda não confirmou o romance. Neste fim de semana, Susinna já havia publicado uma foto massageando os pés da cantora em uma sequência de cliques em seu feed do Instagram.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.