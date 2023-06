A relação com Rose Miriam

Gugu conheceu Rose Miriam quando estava no início da carreira. Eles começaram a se relacionar na década de 90, e, em 2001, a relação ganhou mais força após a moça engravidar do primogênito. Pouco tempo depois, eles tiveram as gêmeas Sofia e Marina. Apesar disso, eles não se casaram. Algo que levantava rumores sobre a intimidade do casal.