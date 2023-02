Reprodução / Instagram Sofia, Marina e Gugu

As filhas de Gugu Liberato, as gêmeas Sofia e Marina, fizeram uma publicação no Instagram mostrando apoio e defendendo os direitos da mãe, a viúva Rose Miriam. A família Liberato vive uma disputa judicial pela herança do apresentador, morto em 2019.

“Essa é a nossa resposta para as últimas matérias veiculadas, que visam agredir nossa verdadeira família, nossa mãe e especialmente a memória do nosso pai.”, publicaram as gêmeas no Instagram.





As imagens publicadas pelas irmãs mostram apenas Gugu e Rose, excluindo o irmão João Augusto, que recentemente declarou apoio a tia, Aparecida Liberato, irmã do apresentador e dona do inventário do testamento.

Além da briga dentro da família, o chef Thiago Salvático também briga na justiça pela herança de R$ 1 bilhão deixada por Gugu. Ambos Rose e Thiago, lutam pelo reconhecimento de união estável com o apresentador.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.