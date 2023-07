Reprodução/Instagram Ivete Sangalo malha com a família: "Essa família é muito unida e também muito malhada"

Aos 51 anos de idade, Ivete Sangalo mostrou que ainda está na ativa, ao dividir com os fãs um registro de suas férias. A cantora apareceu nas redes sociais malhando ao lado da família. "Essa família é muito unida e também muito malhada", brincou Veveta.

Nos comentários, Ivete recebeu carinho dos seguidores. "Coisa mais linda essa família", declarou a também cantora Solange Almeida.

Alguns internautas também se chocaram com o "shape" de Marcelo, o primogênito da cantora, de apenas 13 anos. "Gente, Marcelo já tá com quantos anos, pelo amor de Deus?", perguntou um usuário. "Eu olhei Ivete grávida de Marcelo... E olha o tamanho desse menino! Eu tô chocado...Tá maior que o Pai dele!", disse outro.

Veja na publicação abaixo:

