Penélope Andeline Deia Cypri e Edson Cadorini

Comemorar um encontro de vidas tão especial quanto o matrimônio é sempre mágico. Por isso, eventos que relembram o início de um relacionamento nunca saem de moda. Que o digam a influenciadora digital Deia Cypri e o cantor Edson, da dupla sertaneja com Hudson.

Nesta quarta (5), eles completaram dez anos de casados, e, para marcar a data, resolveram reafirmar o amor, tendo como cenário a Fazenda Marambaia, que fica em Limeira, a 144 km de São Paulo. Entre os 120 convidados, uma era superespecial: Bella, de quatro anos, a filha do casal.

Penélope Andeline Deia Cypri e Edson Cadorini





"Estou encantada", revelou a noiva, que não estava menos que deslumbrante em seu vestido, desenhado sob medida pela Gardênia Bridal. Sem esconder a emoção, ela ressaltou ao site iG Gente que os dois não brindaram apenas às bodas de estanho, mas à cumplicidade e à trajetória que construíram juntos.

Fazendo coro às declarações dela, o dono dos hits "Azul", "Foi Deus", "Porta-Retrato" e "Te Quero Pra Mim" abriu um parêntese e acrescentou: "Este momento representa tudo o que compartilhamos. É complicado descrever em palavras, pois nunca amei alguém do modo como amo a minha esposa".



Penélope Andeline Deia Cypri e Edson Cadorini





Já Rafael Faria, que dividiu com a também jornalista Maria Cândida o comando do "Tudo Posso", programa de variedades da Rede Família, emissora que faz parte do mesmo grupo da Rede Record, foi o profissional escolhido para celebrar o casório.