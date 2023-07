Estevam Avellar/TV Globo Atriz Neusa Maria Faro faleceu na madrugada deste sábado (8), aos 78 anos de idade

Morreu, aos 78 anos de idade, a atriz Neusa Maria Faro. A morte foi confirmada por pessoas próximas da artista na madrugada deste sábado (8), pelas redes sociais. Segundo a revista Quem, Neusa estava internada por causa de uma trombose e teria sofrido complicações devido a outros problemas de saúde. O velório será realizado nesta manhã em Valinhos (SP).



Neusa Maria Faro se tornou nacionalmente conhecida pelos papéis em novelas, tendo passagens por diversas emissoras. Na TV Globo, um de seus maiores sucessos foi a personagem Divina, de Alma Gêmea (2005). À época, a atriz caiu nas graças do público com o bordão "Oswaldo, não fale assim com a mamãe", sempre que o marido, Oswaldo (Fúlvio Stefanini), brigava com a sogra, Ofélia (Nicette Bruno).

Neusa estava afastada das telinhas desde 'Êta Mundo Bom' (2016), seu último trabalho na emissora carioca.

Na web, famosos lamentaram a morte da veterana. O ator e diretor Pedro Leão, que usou as redes sociais para dar a notícia, escreveu pelo Instagram: "Perdemos, infelizmente, a querida Neusa Maria Faro. Super atriz. Interessantíssima. Da melhor qualidade. Mulher de teatro. Querida amiga. Um beijo Neusa".

Já a amiga Pricila Prade publicou: "Minha amada Neusa Maria Faro acabou de partir! Saiu direto do palco para o hospital e, mesmo, assim a contragosto! Tanto amor pelo teatro, tanta energia, tanta delicadeza na alma". Nos comentários da publicação, os atores Suzy Rêgo, Alexandre Nero, Reynaldo Gianecchini, Marisa Orth e Bárbara Paz prestaram condolências.

