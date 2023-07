Reprodução Ator de 'Turma da Mônica' defende fetiche com fezes: 'Nada de ilegal'

O ator Fernando Mais, intérprete de Zecão no live-action da 'Turma da Mônica', se pronunciou após ser vinculado a um perfil de fetiche por fezes. Nas redes sociais, o artista lamentou a ridicularização e defendeu a preferência, apontando que não faz nada de errado ou ilegal.



“Não tô legal, aconteceu o maior medo da minha vida. Eu não fiz nada de errado, nada ilegal, eu só tenho um gosto diferente, assim como você, lá no fundo, deve ter também”.

Na última sexta-feira (7), internautas descobriram que Fernando é o administrador do perfil Gustavo Scat no Twitter, onde ele divulga o livro de fetiche escatológico "Quero Scat – O Sexo com Cocô, Mijo e Peidos".

"Não tô legal, aconteceu o maior medo da minha vida. Eu não fiz nada de errado, nada ilegal, eu só tenho um gosto diferente, assim como você, lá no fundo, deve ter também".













No Twitter, Fernando também desabafou sobre o episódio. "Imagine milhões de pessoas tendo uma repulsa gigantesca por você? Assustador né?", lamentou ele. "Tô passando por isso agora. O maior medo da minha vida, junto com um mix dos meus maiores sonhos de vida: Ser reconhecido (como ator) e ser quem eu sou (mesmo que com fetiches diferentes)."

"A única coisa que eu sei é: Lute por aquilo que te faz feliz e aquilo que te movimenta lá no fundo da sua alma. Que te dá um propósito, que torna quem você é, mesmo que pareça que você está sozinho no mundo", completou.

A situação tomou grandes proporções e o influenciador Felipe Neto entrou em contato com o ator para compreender melhor a preferência e se desculpar por tê-lo ridicularizado.

