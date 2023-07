Reprodução Tonico Pereira detalha perrengue com prótese peniana: 'Meia-bomba'

O ator Tonico Pereira, de 75 anos, detalhou como é a relação com a prótese peniana. Em entrevista divulgada neste sábado (8), ele relatou que, após ter uma crise de diabete, precisou trocar o modelo da prótese peniana para outro que não está sendo satisfatório.



"Eu tinha uma prótese maravilhosa, mas piorei da diabete enquanto trabalhava num filme, e ela foi expulsa. Fiquei cinco meses sem e me colocaram uma que não é tão boa. Estou convivendo com uma meia-bomba", relatou com bom-humor ao O Globo.

O ator é casado com a bailarina Marina Salomão desde 2004, com que teve um dois filhos gêmeos, Nina Sofia e Antonio Nicolau, de 18 anos.

Ainda na entrevista, Tonico revelou que está próximo da falência. "Já fali umas oito vezes. Adoro empreender e falir. Estou agora perto da falência. Passar fome eu não quero, nem meus filhos. Se precisar vou ter que vender".

O ator coleciona carros antigos e em momentos de necessidade financeira, ele os vende.

Aos 75 anos, Tonico confessa ter medo da morte e diz que se comporta para resgatar a saúde. "A passagem do tempo significa que se está próximo do fim. Mas é para todo mundo. É cruel. Eu tenho horror da possibilidade de morrer dormindo. Quero sair na porrada com a morte".