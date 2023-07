Reprodução/Instagram Preta Gil relata mal-estar e recebe conselho médico

Preta Gil faz questão de dividir com os seguidores os altos e baixos do tratamento contra o câncer no intestino. A cantora revelou que passou por um dia ruim na quinta-feira (6), mas recebeu um conselho da oncologista.

A artista já terminou o tratamento de radioterapia e, agora, espera pela cirurgia para a retirada do tumor.





Nos Stories do Instagram, ela postou uma foto na consulta por vídeo com a médica. "Ontem tive consulta online com minha amada oncologista, pela minha cara eu não tava bem ontem, mas ela me levantou", disse.

Em seguida, a filha de Gilberto Gil revelou o conselho que recebeu. "Me deu como prescrição médica viver livremente e me divertir até a operação mês que vem".

