Reprodução/ Instagram Ex-BBB Larissa é acusada de zombar de aparência de Fred e se manifesta

Na noite da última quinta-feira (6), a ex-BBB Larissa Santos gerou uma polêmica nas redes sociais. A influencer compartilhou flertes que recebe dos fãs e acabou gerando revolta em alguns internautas.

Larissa disse que estava se divertindo com as mensagens que estava recebendo no Instagram: “Sério, eu perdi dois meses de risos da minha vida com as mensagens de vocês (risos)“. Em umas das mensagens mostradas, um fã da ex-sister mandou: “Poxa… casa comigo? Tu já deve ter ficado com cara mais feio do que eu…“.

A professora de Educação Física, então, respondeu: “Aquela beleza duvidosa, quem nunca (...) “Se eu mostrar meu histórico vocês choram (risos)“, completou ela.“. Internautas, então, associaram o comentário a Fred Desimpedidos, que se relacionou com Larissa no "BBB 23".



Ela começou a receber críticar por estar, supostamente, debochando da aparência do ex. “Eu tinha vida antes do BBB, tá?“, escreveu a influenciadora, que escluiu o story com os flertes.



Intenautas responderam. “A gente já percebeu pelo BBB mesmo“, disse uma seguidora. “Independente de quem seja, não se fala de aparência e muito menos se cospe no prato que comeu (e não estou associando a ninguém), aparência é questão de gosto, e o que a gente acha do outro, podem achar pior de nós. Só uma dica mesmo“, criticou outra.











