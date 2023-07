Reprodução Ary Mirelle nega acusação de controlar redes de João Gomes: 'Nojeira'

A influenciadora Ary Mirelle rebateu acusações nesta sexta-feira (7). Uma colunista havia apontado que Ary controlava as redes do cantor João Gomes e aproveitava para deixar de seguir outras mulheres. Ary e o músico estão esperando o primeiro filho.

Nos Stories do Instagram, Ary publicou uma foto com a legenda: "Tem uma certa galera de fofoca que eu acho que pensa "opa, mais uma grávida pra eu atormentar com minhas mentiras' (…) Cadê a noção desse povo? Oh nojeira”.

Recentemente, Ary também foi acusada de aumentar a barriga da gestação de um mês. "Essa é uma foto minha antes de descobrir a gravidez... Explicar que eu nunca tive a barriga chapada. E explicar que eu com um mês de gestação querer tirar uma foto pra guardar de RECORDAÇÃO é algo normal", desabafou nas redes.

No final de junho, Ary e João Gomes fizeram ultrassom onde foi possível escutar o coração do bebê. "Nunca imaginei que ouvir um coraçãozinho batendo ia mexer tanto comigo… vou dormir com um sentimento que nunca tive… Deus é muito bom", se derreteu, o músico, no Twitter.