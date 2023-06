Reprodução/Instagram Namorada de João Gomes rebate críticas sobre o corpo

Na segunda-feira (12), Ary Mirelle comemorou o primeiro mês de gestação. A influenciadora está esperando o primeiro filho com o cantor João Gomes.

Após a publicação da sessão de fotos especial, ela recebeu críticas dos internautas sobre a aparência da barriga.





"É impressão minha ou tá forçando a barriga?", questionou uma; "Barriga de 1 mês impossível aparecer na primeira gestação, ela começa a partir de 3 meses", comentou outra.

Sem paciência para as opiniões, Ary usou os Stories e se manifestou sobre o assunto. "Essa é uma foto minha antes de descobrir a gravidez... Explicar que eu nunca tive a barriga chapada. E explicar que eu com um mês de gestação querer tirar uma foto pra guardar de RECORDAÇÃO é algo normal", começou ela.

"Não tô com 3/4 meses de gravidez como tem uma galera falando aí. Meu corpo real é esse", desabafou.

