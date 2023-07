Reprodução/Instagram - 06.07.2023 Diretor Zé Celso sofreu queimaduras após um incêndio em apartamento em São Paulo





Zé Celso Martinez continua internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, e ganhou uma declaração do marido, Marcelo Drummond. O companheiro do diretor segue bem em observação no Hospital São Paulo, após inalar fumaça no incêndio que causou as queimaduras em 53% do corpo.

"Meu amor, meu marido tudo vai ficar bem, sigo com fé. Te amo há tanto tempo e cada vez mais. Sigo junto", afirmou Drummond no Instagram, na noite desta quarta-feira (5). A publicação rendeu comentários de apoio de celebridades, como Camila Pitanga, Malu Valle, Zéu Britto, entre outros.





O marido de Zé e Victor Rosa, que estavam presentes no momento do incêndio, testaram positivo para covid-19. A médica e atriz Luciana Domschke assegurou que os dois e Ricardo Bittencourt, que também estava no apartamento do diretor, seguem bem no mesmo hospital.





A médica também aproveitou para atualizar o estado de saúde do dramaturgo em um vídeo, divulgado no perfil do Teatro Oficina. Ela ressaltou que o "organismo de Zé Celso responde com sucesso aos cuidados recebidos pela equipe" do hospital, comentando como a recuperação de um caso como esse é "lenta".





"Em relação a um agravamento da saúde de Zé, queria esclarecer que, na situação do Zé, que é um grande queimado, às vezes algumas coisas se agravam para poder melhorar outras. É nesse equilíbrio que o Zé está conseguindo estabilidade, ele permanece vivo e estável. Ele está a cada minuto mais perto da vida", pontuou.





