A cantora Britney Spears foi agredida por um segurança do jogador de basquete, da NBA, Victor Wembanyama, na madrugada de quarta-feira, (6), em Las Vegas.

Segundo o site TMZ, a cantora estava em um jantar, no restaurante Catch, junto ao marido Sam Asghari e mais duas pessoas. Nisso, ela encontrou o jogador e foi cumprimentá-lo e deu um leve tapa no ombro direito dele. Porém, o segurança de Victor bateu na cara de Britney e fez com que ela caísse no chão.

No entanto, o segurança não sabia que era a artista e, após o ocorrido, foi até a mesa da cantora e se desculpou: "Você entende como é quando está sendo cercado por fãs", disse ele.

A equipe de Britney já registrou um boletim de ocorrência contra o segurança, informando que foi vítima de agressão. Victor ainda não opinou sobre o acontecimento.

