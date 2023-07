Reprodução/Instagram - 06.07.2023 Diretor Zé Celso sofreu queimaduras após um incêndio em apartamento em São Paulo





O velório de José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, será realizado no Teatro Oficina, no centro de São Paulo. Zé Celso morreu nesta quinta-feira (6), aos 86 anos.

A família ainda vai divulgar o horário da cerimônia. Amigos se reúnem no Teatro Oficina na tarde desta quinta-feira (6). Mais artistas que conviveram com Zé Celso são esperados no local.





Zé estava internado no Hospital das Clínicas, na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), após ter 53% do corpo queimado. O artista foi vítima de um incêndio no próprio apartamento, causado pelo aquecedor.

Zé Celso

Zé Celso nasceu em 1937, no interior de São Paulo, numa família de ascendência portuguesa, espanhola e italiana. Ele é considerado um dos principais dramaturgos do Brasil, desde a década de 1960, quando fundou o Teatro Oficina, em São Paulo. Ele começou a liderar o grupo quando ainda integrava o Centro Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

Na época, já apresentava inquietude e irreverência, realizando peças inovadoras como: Pequenos Burgueses (1963), O Rei da Vela (1967) e Na Selva das Cidades (1969).





No cinema, começou como roteirista com o filme "Prata Palomares" (1972). Na carreira de ator, iniciou no "Homem Célebre (1974)". Entretanto, o maio êxito de Zé Celso no audiovisual foi comandar O Rei da Vela (1983), comédia dramática premiada no Festival de Gramado.

Depois, ele continuou brilhando na direção de peças e causou dentro e fora do Brasil. Um exemplo é a peça Os Sertões, montada em 2005 em Berlim, Alemanha. Ela gerou uma polêmica na capital pelo fato dos atores ficarem nus em algumas cenas. A imprensa alemã disse que montagem se tratava de um “teatro pornô”.

Além disso, ele lutava, desde os anos 2000, contra o Grupo Silvio Santos, que busca construir um empreendimento comercial nos arredores do Teatro Oficina, projetado pela arquiteta Lina Bo Bardi e interagem com a vizinhança ameaçada pela incorporação imobiliária.

Zé Celso é exaltado até hoje pelo trabalho como dramaturgo. Uma das peças mais irreverentes dele é Vento Forte Para um Papagaio Subir (2008), que foi montada primeiramente em 1958.