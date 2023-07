Reprodução Britney Spears desabafa após sofrer agressão de segurança de jogador

A cantora Britney Spears se pronunciou nesta quinta-feira (6) após ser agredida na noite anterior pelo segurança do astro da NBA Victor Wembanyama. Em desabafo publicado no Instagram, a artista exige um pedido de desculpa público da equipe do atleta.

“Experiências traumáticas não são novas para mim e já tive minha cota delas. Eu não estava preparada para o que aconteceu comigo ontem à noite. Reconheci um atleta no saguão do meu hotel quando me dirigia para o jantar. Mais tarde, fui a um restaurante em um hotel diferente e o vi novamente. Decidi abordá-lo e parabenizá-lo por seu sucesso. Tinha muito barulho, então dei um tapinha no ombro dele para chamar sua atenção”, contou.

Britney relata que ao tocar em Victor, os seguranças a agrediram. “Estou ciente da declaração do jogador em que ele menciona que eu ‘o agarrei por trás’, mas simplesmente dei um tapinha no ombro dele. Seu segurança então me bateu no rosto sem olhar para trás, na frente de uma multidão, quase me derrubando e tirando meus óculos do rosto”.

A cantora enfatiza que ela mesma foi cercada por cerca de 20 pessoas, e os seguranças dela não agrediu nenhuma delas.

“Ainda não recebi um pedido público de desculpas do jogador, de sua segurança ou de sua organização. Eu espero que eles façam isso. Eu aprecio a tremenda quantidade de amor e apoio que estou recebendo no momento. Obrigado ao Departamento de Polícia de Las Vegas e aos detetives por seu apoio”, completou.