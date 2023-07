Reprodução/Instagram Zé Celso Martinez tem piora, mas familiares asseguram recuperação

Zé Celso Martinez teve uma piora no quadro de saúde durante a noite da terça-feira (4), mas há a possibilidade de recuperação. O dramaturgo foi internado com 53% do corpo queimado após um incêndio em apartamento.

A médica e amiga, Luciana Donschkem, informou o estado de saúde do diretor do Teatro Oficina na manhã desta quarta-feira (5).





O artista teve um agravamento, porém, estando vivo, existe a chance de recuperação. "Estamos organizando com a família e a psicóloga como atravessaremos essa fase difícil", disse a médica.

O estado de saúde de Zé Celso é grave e ele foi intubado e está na UTI, seguindo o protocolo de pessoas que têm as vias aéreas queimadas.

