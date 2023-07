Reprodução/Instagram Stenio Garcia tem "redução significativa das medicações"

Nesta quarta-feira (5) um novo boletim médico atualizou o estado de saúde de Stenio Garcia. O ator está internado no Rio de Janeiro com septicemia aguda.

Segundo a nota, o artista segue sem previsão de alta, mas teve uma redução do uso de medicamentos.

"O Hospital Samaritano Barra, da rede Americas, informa que o ator Stênio Garcia permanece internado na unidade, com boa evolução do quadro clínico, já com redução significativa das medicações. O estado de saúde do paciente segue estável, com prognóstico satisfatório, porém sem previsão de alta", disseram.

A única aparição de Stenio nas redes sociais aconteceu na terça-feira (4). Em vídeo, o ator tranquilizou os fãs.

