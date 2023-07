Reprodução/Instagram Rodrigo Santoro posta foto com a filha e tamanho de Nina surpreende

Rodrigo Santoro abriu um novo álbum de fotos nas redes sociais e surpreendeu com posar com a filha, Nina, fruto do relacionamento com Mel Fronckowiak.

Em uma das fotos, o ator aparece com a herdeira no colo. O tamanho da menina impressionou a web.





"'Por mais distante/ O errante navegante/ Quem jamais te esqueceria?'", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores elogiaram. "Sua filha está grande!", disse uma internauta; "A Nina tá enorme", declarou outra; "Meu Deus, chocada com o tamanho dela", comentou uma terceira.

Discretos, Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak nunca revelaram o rosto de Nina para preservar a identidade da filha.

