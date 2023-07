Reprodução/Instagram Filha de Tata Werneck e Rafa Vitti usa peruca em casamento e rouba a cena

Tata Werneck dividiu com os seguidores o look da família para o casamento do seu irmão e, mais uma vez, a filha roubou a cena.

Logo de manhã, Clara Maria escolheu uma peruca longa com cabelos pretos e chamou a atenção dos seguidores.





"A Clara de peruca roubou a cena", disse uma internauta; "Clara Maria tem a personalidade todinha da Tatá", declarou outra; "A criança de peruca às 9 da manhã", brincou uma terceira; "A Clarinha de peruca como se nada tivesse acontecendo", comentou mais uma.

Outros seguidores falaram da semelhança entre mãe e filha com os cabelos artificiais. "A Tata pariu um clone dela", "A Cacá de peruca ficou ainda mais parecida com você", disseram eles.

