Reprodução/Youtube O sambista Jorge Aragão conversa com o cantor, no quadro do canal do Youtube "De carona com Aragão"





O cantor Diogo Nogueira relembrou a época que tentou ser jogador de futebol e contou que sofreu por um tempo cheio de situações delicadas que abalaram a saúde mental, em conversa com o amigo e sambista Jorge Aragão, no programa "De carona com Aragão".

Durante o bate-papo, ele contou que ficou com sérios problemas por não ter realizado o sonho de ser um jogador profissional. Fiquei um ano e pouco deprimido e tive um monte de situações complicadas e psicológicas na minha vida pessoal", desabafou.

Diogo relatou que o samba o ajudou muito a se recuperar e foi um modo de distração para ele. "Minha mãe viu que eu estava nessa situação, eu também comecei a perceber que isso não me levaria a nada e passei a frequentar as rodas de samba para me soltar, me divertir, trazer um pouco da felicidade. Comecei a cantar e as pessoas perceberam que eu tinha jeito para a coisa".

O cantor disse que no período que participava de campeonatos e quando foi aprovado para fazer parte do time, poucas semanas antes sofreu um lesão no joelho, o que fez se ausentar do futebol e se aproximar do samba. "Eu não queria ser cantor, não queria ser artista ou sambista. As rodas de samba aconteciam lá em casa e estava a Beth Carvalho, todo mundo, e eu no campo jogando bola", comentou.

Além disso, Diogo contou como conheceu a namorada e atriz Paolla Oliveira. "O Mumuzinho me ligou de vídeo me dizendo que queria me apresentar uma pessoa. Ele perguntou: 'está solteiro?' Falei: 'estou'. E aí ele falou: 'então já era. Peraí que vou te apresentar a Paolla."

"Eu pensei, meu Deus do céu, olha o sonho se realizando (risos). Marcamos de fazer um jantar entre amigos e do nada ela me liga, falando que achava que não precisávamos marcar nada como os amigos, que achava melhor marcar só entre nós mesmo. Eu falei: 'está bom'. Fui na casa dela, fiz um prato, conversamos, demos risadas e hoje estamos aqui", finalizou ele.