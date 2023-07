Reprodução/Instagram - 22/01/23 Segundo jornalista, Shakira e Piqué tinham um relacionamento aberto

Shakira e Gerard Piqué viviam um relacionamento aberto havia pelo menos três anos quando se separaram. Pelo menos é o que diz o jornalista espanhol José Antonio Avilés.

A cantora e o ex-jogador de futebol terminaram o relacionamento de 11 anos em junho do ano passado. O casamento teria chegado ao fim por causa de Piqué, que teria traído Shakira com Clara Chia Marti, fato que o zagueiro negou na época.

Agora, o jornalista e locutor espanhol, José Antonio Avilés, insiste que o ex-casal vivia um relacionamento aberto a mais de três anos antes da separação. "Existe um acordo em que 'você faz o que quer e eu faço o que quero', mas diante da mídia ainda somos um casal", explicou o jornalista, segundo o El Nacional de Catalunya.

Teorizam que a fonte do jornalista seja alguém próximo a Piqué. "A equipe do jogador ficou surpresa com a declaração de Shakira. Ele ficou aborrecido ao descobrir pela imprensa", continuou Avilés.

Outra jornalista, Pilar Vidal, acrescentou que Piqué não desejava que a infidelidade fosse usada como um motivo do divórcio, visto que era Shakira quem incentivava a liberdade conjugal. "Ele ficou surpreso com a declaração, porque quem toma a iniciativa é ela", declarou Pilar.