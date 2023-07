Reprodução/ Instagram Karen dá unfollow em Ítalo após supostos affairs

Após ficarem noivos, Karen Bacic e Ítalo Antonelli , de "Casamento Às Cegas", reality da Netflix, parecem estar vivendo um crise. Após famosos e ex-participantes do programa exporem supostos affairs que Ítalo teria tido logo antes de pedir Karen em casamento, a advogada deixou de seguir o futuro marido no Instagram.



O perfil do Instagram Gossip do Dia afirmou que o casal vive uma crise. A página conta que entrou em contato com Ítalo e que ele relatou que ""Karen está muito triste com as fofocas que rolaram após o pedido de casamento feito por ele, mas que eles ainda irão conversar sobre o assunto".

Uma das últimas exposições foi feita por Gabi Prado, que afirmou que viu Italo se envolvendo com outra mulher antes de pedir Karen Bacic em casamento no reencontro do reality, exibido no último domingo (2). Além disso, vazaram prints de Alisson e Rodrigo, que participaram da antigas edições do programa, falando sobre os affairs que Ítalo teria tido antes do noivado.