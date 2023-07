Reprodução/ Instagram Ferrugem ameaça processar Babal Guimarães para defender esposa

O cantor Ferrugem ameaçou processar o influenciador Babal Guimarães. O cunhado de Carlinhos Maia usou a imagem da influencer Thaís Vasconcellos, esposa do pagodeiro, para promover um curso de emagrecimento e revoltou o músico.



Tudo começou quando Babal postou a imagem de Thaís e de outras pessoas, como se elas fossem clientes do curso. O que era mentira. Na verdade, as fotos eram do antes e depois da época em que a influencer perdeu 25kg. A campanha falsa, então, foi denunciada pelo influenciador Guga Fígueiredo, que desmascara golpes divulgados na internet.

Então, Ferrugem se revoltou ao ver o vídeo de denúncia. Ele avisou pelas redes sociais que tomará medidas judiciais contra o ex-marido de Emily Garcia e também contra a empresa do produto emagrecedor.

“Vai segurar aquele processo para largar a mão de ser 171, sem vergonha. Obrigado pelo vídeo, mano”, escreveu Ferrugem no vídeo da denúncia.